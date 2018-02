Bulgaarse vrouw (28) zwaargewond bij steekpartij in Zaandam

ZAANDAM - Bij een steekpartij op de Nicolaasstraat in Zaandam is gisteravond rond 23.30 uur een 28-jarige Bulgaarse vrouw gewond geraakt. Dat meldt een woordvoerder van de politie vanochtend aan NH Nieuws.

Agenten van het politiebureau aan dezelfde Nicolaasstraat werden gisteravond opgeschrikt door de deurbel en hard gebons, laat de woordvoerder weten. Toen ze opendeden, stond er een man voor de deur met een bebloed mes. De man vertelde in gebrekkig Nederlands dat er even verderop een vrouw was neergestoken.

Toen de agenten met de man meeliepen, troffen ze een zwaargewonde vrouw aan in de Czaar Peterstraat. "Ze had amper polsslag", aldus de woordvoerder. De agenten zijn direct begonnen met reanimatie en werden afgelost door het inmiddels gearriveerde ambulancepersoneel. De vrouw is met spoed in kritieke toestand naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam gebracht.

De man met het mes, een 44-jarige Bulgaar, is aangehouden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij en of de man daadwerkelijk de dader is, wordt nu door de politie onderzocht.

De politie is voor het onderzoek op zoek naar getuigen en beelden van de steekpartij. Mensen die informatie hebben, kunnen bellen naar 0900-8844, of anoniem naar 0800-7000.