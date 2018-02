Norbert Alblas: "Die bal moet gewoon voor mij zijn"

AMSTERDAM - VELSEN-ZUID Door een blunder van doelman Norbert Alblas kwam Jong Ajax in de eerste helft onverwacht op achterstand. Een slappe vrije trap van Mo Hamdaoui werd door Alblas totaal verkeerd ingeschat en eindigde in het doel.

"Dit is een heel zuur gevoel. Gewoon klote hoe het ging bij die eerste goal. Zo'n bal moet gewoon voor mij zijn", trok Alblas het boetekleed aan na de wedstrijd. "Je ziet de bal komen maar ik ben gewoon te laat."

Jong Ajax-trainer Michael Reiziger zag zijn ploeg in de tweede helft ook nog eens op 2-0 achterkomen. Toch kantelde Jong Ajax de wedstrijd in de tweede helft. "De tweede helft heb ik genoten van mijn elftal. We konden heel makkelijk de extra man op het middenveld vinden en er werd goed gecombineerd. Daar heb ik van genoten, zeker in deze omstandigheden."