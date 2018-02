Misha Salden: "Uit verliezen bij De Graafschap is geen schande"

VOLENDAM - DOETINCHEM Niet zo zeer de nederlaag als wel de matige eerste helft zorgde voor de grootste teleurstelling bij FC Volendam vrijdagavond. De ploeg verloor op De Vijverberg met 2-1 van De Graafschap. "Er zat meer in", aldus trainer Misha Salden. "Maar we moeten ook reëel zijn. Uit verliezen van De Graafschap is geen schande."

Hoewel De Graafschap de bovenliggende partij was, kregen de Volendammers enkele honderd procent kansen. Bij een 1-0 achterstand misten kort na rust achtereenvolgens Kevin Visser en Daan Klinkenberg. Bij een 2-0 achterstand vond Enzo Stroo de uitblinkende keeper Filip Bednarek op zijn weg. Salden: "Het is een teken aan de wand als de keeper van de tegenpartij wordt uitgeroepen tot man-of-the-match. Dat kan alleen als wij kansen hebben afgedwongen. Wij hadden eerdere een goal moeten maken."

'De Graafschap terecht gewonnen'

Kevin Visser was het grotendeels met Salden eens. "Ik denk wel dat De Graafschap terecht gewonnen heeft. Ik baal vooral stevig omdat we de eerste helft niet meer partij hebben kunnen bieden. In de tweede helft lukt dat wel en waren we zelfs in fases beter. Je moet jezelf met één of twee goals belonen, maar dat doen we niet."

