Mike Snoei: "Ongelofelijk blij dat we er tot nog 3-3 van kunnen maken"

VELSEN-ZUID - In een uitverkocht huis leverde Telstar samen met Jong Ajax een prachtig schouwspel. In winterse omstandigheden liep Telstar uit naar een 2-0 voorsprong, maar mocht de ploeg van Mike Snoei blij zijn dat het in de slotfase nog 3-3 werd. "Ik ben ongelofelijk blij dat we er uiteindelijk toch nog een 3-3 weten uit te persen", sprak Snoei dan ook na afloop.

Toch had de trainer ook na afloop het gevoel dat er meer te halen viel. "Het is toch wel een beetje dubbel gevoel. Een mooie 2-0 voorsprong die we zelf afdwingen", blikt de trainer terug. Andrija Novakovich tekende in de 58e minuut voor de tweede Velsense treffer. Een kwartier laten maakte Luis Orejuela er namens Jong Ajax 2-3 van. "Het is voor iedereen moeilijk te begrijpen dat je 2-0 voor staat en dan ineens 2-3 achterstaat, maar dat is de voetballerij", concludeerde de hoofdtrainer.



Jerdy Schouten liet de 3232 toeschouwers met een glimlach het stadion verlaten. Hij zorgde, al was het met enig duw en trekwerk, voor de late gelijkmaker. "Ze zeiden dat ik een duw heb gegeven, maar voor mij was het een 100% doelpunt." In de kleedkamer was er desondanks geen hosannastemming na afloop. "De sfeer in de kleedkamer was na afloop gemengd. Een punt is mooi, maar je weet dat er meer uit te halen viel vandaag.