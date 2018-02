Ajax wint, VV Alkmaar krijgt klopt van koploper

AMSTERDAM - De voetbalsters van Ajax hebben met 2-0 gewonnen van hekkensluiter Excelsior Barendrecht. VV Alkmaar ontving koploper FC Twente en kreeg dik klop. De Tukkers waren met 5-2 te sterk voor VV Alkmaar.

Ajax kwam al na negen minuten op voorsprong via Linda Bakker. Het duurde uiteindelijk tot de tweede helft voordat Ajax de score wist te verdubbelen. De treffer kwam uiteindelijk op naam van Marjolein van den Bighelaar (foto). Ajax blijft de nummer twee in de eredivisie vrouwen omdat koploper FC Twente won van VV Alkmaar.



Het leek er in eerste instantie niet op dat Twente zou gaan winnen, want het was de thuisploeg die op voorsprong kwam. Een eigen doelpunt van Ashleigh Weerden bezorgde VV Alkmaar al na zeven minuten de voorsprong. De gelijkmaker viel in de 30e minuut via Renate Jansen, die er in de 42e minuut ook 1-2 van maakte.



Na de pauze ging het hard. Joëlle Smits tekende voor de 1-3, maakte Simone Kets nog de aansluitingstreffer in de 55e minuut, maar was het toch weer Smits die zorgde voor een ruime marge. Het slotakkoord was voor Ellen Jansen.

VV Alkmaar is de nummer zeven op de ranglijst na veertien wedstrijden. FC Twente heeft vier punten voorsprong op Ajax, maar ook één wedstrijd meer.