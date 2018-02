Deel dit artikel:











Levensgevaarlijke situaties voor blinden in Purmerend: "Moet als de donder wat aan gebeuren" Foto: NH Nieuws

PURMEREND - Blinden en slechtzienden zijn vaak de dupe in Purmerend. De geleidestroken stoppen ineens, eindigen in de bosjes of leiden in een enkel geval zelfs richting het water. Om de proef op de som te nemen deelt ervaringsdeskundige Romke de Vries voor ons rapportcijfers uit.

De eerste locatie is de bushalte bij het Waterlandziekenhuis. Met zijn geleidehond lukt het Romke nog aardig om zich over de route te manoevreren, maar met alleen zijn stok wordt het al snel lastig. De strook loopt met een boogje zo de bosjes in. "Dit is absurd, echt idioot. Wie heeft dit ooit bedacht? Mijn cijfer: een 4." Dikke onvoldoende

Locatie twee is het gemeentehuis. Ook daar loopt de geleidestrook niet zoals 'ie hoort en eindigt zelfs op slechts enkele meters afstand van een vijver. "Als de raadsvergaderingen teleurstellend waren, kun je daar je einde zoeken", grapt Romke. "Daar moet als de donder wat aan gebeuren, dus ik geef een 2,5." Op naar winkelcentrum Meerland, waar Romke eindelijk wat pluspunten kan geven. "Ik vind dit wel een veilige plek om te lopen, want de obstakels vallen wel mee. In het verleden is dit veel erger geweest." De locatie krijgt dan ook de eerste (en enige) voldoende van de dag: een 7. Advies

Een klein eindje verderop wordt de laatste plek getest: het voetpad bij het winkelcentrum. "Er ligt hier een kade die heel schuin naar beneden loopt", aldus Romke. "Dit kan opgelost worden met hekken of struiken, maar aangezien die er niet zijn geef ik een 3." De ervaringsdeskundige, die vanaf zijn 19e blind is, kan Purmerend geen fatsoenlijk cijfer geven. Hij wil de lokale politiek dan ook meegeven om na te denken over de onhandige en ook gevaarlijke situaties. "Probeer bij de plaatsen die er toe doen, zoals het ziekenhuis en het winkelcentrum, iets te bedenken. Iets wat zin heeft en geen verwarring schept."