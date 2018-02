Winnende reeks FC Volendam doorbroken in Doetinchem

VOLENDAM - DOETINCHEM Door twee treffers van de in vorm verkerende Mark Diemers moet FC Volendam zonder punten terug naar Noord-Holland. De ploeg van Misha Salden zag door een 2-1 nederlaag een sterke reeks verloren gaan.

In de eerste helft was de thuisploeg duidelijk de betere partij. De levendige wedstrijd leverde vooral De Graafschap de beste mogelijkheden op. Tarik Tissoudali, Fabian Serrarens en Daryll van Mieghem (alle drie tot voor kort nog actief bij Telstar) zorgden in de openingsfase voor het gevaar bij de Achterhoekers. Toch was FC Volendam niet kansloos. Een knappe aanval eindigde bij Enzo Stroo, maar de clubtopscorer van FC Volendam vond Filip Bednarek op zijn pad.

De Graafschap op voorsprong

Een hoogstandje van Serrarens leverde De Graafschap, in de vorm van Mark Diemers, vlak voor rust nog een grote kans op. Verhulst hield zijn doel echter schoon. Op slag van rust was het verzet dan toch gebroken. Een voorzet van Jordy Tutuarima werd door Daan Klinkenberg op zijn eigen lat getitk. De in het veld teruggekeerde bal was daarna een gemakkelijke prooi voor Diemers die vervolgens De Graafschap op 1-0 zette.





Diemers met zijn tweede treffer

FC Volendam kreeg twee behoorlijke kansen aan het begin van de tweede helft. Joey Veerman bracht Kevin Visser in stelling, daarna de kans voor Klinkenberg. Beide keren viel de bal niet in het net van Bednarek. De bal viel aan de andere kant wel. De geheel vrijstaande Diemers mocht vanaf de rand van het strafschopgebied de bal gemakkelijk binnenschieten.



Trainer Misha Salden moest wat proberen en bracht een extra aanvaller, Teije ten Den, voor verdediger Ties Evers. De grootste kans op een doelpunt in die periode kwam echter van de thuislpoeg. Van Mieghem schoot de bal maar nipt in het zijnet. Toch mocht De Graafschap van geluk spreken toen Stroo voor de tweede keer in de wedstrijd geheel vrijstaand de bal op doelman Bednarek schoot.



De aansluitingstreffer van Joey Veerman, diep in de blessuretijd, kwam dan ook te laat voor FC Volendam. Door de 2-1 nederlaag zakt FC Volendam een plekje op de ranglijst. Met 29 punten staan ze nu op een vijftiende positie. In de derde periode is FC Volendam gezakt naar de vijfde plaats met negen punten uit vier wedstrijden.





Opstelling De Graafschap: Bednarek; Straalman, Nieuwpoort, Nieuwpoort, Tutuarima; Klaasen, Olijve, Diemers; Tissoudali (El Jebli/75), Serrarens, Van Mieghem (Ars/83)

Opstelling FC Volendam: Verhulst; Evers (Ten Den/75), Schouten (Schilder/60), Klinkenberg, Smal; Veerman, Visser, Vlak; Doodeman (Pedro/80), Stroo, Antwi