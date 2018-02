Uitverkocht huis ziet prachtig schouwspel eindigen in gelijkspel

VELSEN-ZUID - Een uitverkocht huis kreeg een doelpuntrijke wedstrijd voorgeschoteld op een besneeuwd veld. Een 2-0 voorsprong van Telstar na 56 minuten werd in een kwartier tijd uit handen gegeven. Door een gelijkmaker vlak voor tijd van Jerdy Schouten eindigde het duel in een 3-3 gelijkspel en was het publiek misschien wel de grote winnaar.

Op het besneeuwde veld begon de wedstrijd met een enorme kans voor Telstar. Jong Ajax kreeg de bal niet goed weg waardoor de bal via Andrija Novakovich en Melvin Platje tot een knappe aanval kwam. De inzet van Novakovich werd uiteindelijk van de doellijn verwerkt door een Amsterdamse verdediger.



In de 19e minuut veroverde Novakovich de bal en werd hij na een een-twee alleen op doelman Norbert Alblas afgestuurd. De spits kreeg in de zestien een beuk van Leon Bergsma, maar volgens scheidsrechter Dieperink niet zwaar genoeg om te bestraffen met een strafschop.



Doelpunt Telstar

Telstar kwam in de 25e minuut op een 1-0 voorsprong. Een slappe vrije trap van Mohamed Hamdaoui gleed door de handen van doelman Norbert Alblas en eindigde in het Amsterdamse doel. Nog voor het half uur had Telstar op 2-0 moeten komen uit een hoekschop. De van Reading gehuurde Novakovich dook goed naar de bal, maar kopte deze naast het doel van Alblas.



Kans Flemming

Zian Flemming probeerde het aan de andere kant met een schot van afstand. Telstar-doelman Rody de Boer liet de bal ontglippen, maar zag de bal naast de paal over de achterlijn rollen.



Levendige periode

Het balbezit was de hele wedstrijd voor de Amsterdammers, de kansen echter voor de thuisploeg. Het leek in de 40e minuut dan ook via Novakovich op een 2-0 voorsprong te komen, maar de voorzet van Shaquill Sno werd vanuit buitenspelpositie gegeven. Platje was een minuut later nog gevaarlijk, maar zijn schot eindigde in de handen van Alblas.



Novakovich verdubbelt de score

De eerste grote kans van de tweede helft was een vrije kopkans van Flemming uit een hoekschop van Carel Eiting. De bal ging maar rakelings langs de paal. De Franse debutant Joakim Balmy betrad het veld en gelijk kwam Telstar op 2-0. Via Hamdaoui kwam de bal bij Novakovich die fraai doelman Alblas passeerde.

Cassierra met de aansluitingstreffer

Lang kon Telstar niet genieten van de voorsprong. Mateo Cassierra kwam eindelijk eens door de Telstar-verdediging en schoot de 2-1 achter doelman De Boer.



Gelijkmaker Flemming

Het verzet van Telstar leek ineens gebroken na de aansluitingstreffer. Een voorzet van Teun Bijleveld werd bij de tweede paal binnengeknikt door Flemming en bracht de stand op 2-2. De ploeg van Michael Reiziger kreeg na de gelijkmaker de controle over de wedstrijd helemaal in handen. Dennis Johnsen was dichtbij de 2-3, maar de redding van De Boer was even fraai als de inzet van de Deen.





Jong Ajax komt op voorsprong

Hoe meer sneeuw er verdween, hoe moeilijker Telstar het kreeg. Het kreeg in de 72e minuut dan ook de deksel op de neus. Rechtsback Luis Orejuela kreeg de ruimte en de vrijheid om te slalomen door de Velsense-defensie. De miljoenenaankoop schoof de bal beheerst achter De Boer (2-3). Een uitbraak van Platje zorgde weer voor opleving op de uitverkochte tribunes. De cultaanvaller schoot de bal echter net naast.





Telstar kopt op 3-3

Telstar bleef in de slotfase, gesteund door het 3200 tellende publiek, jagen op de gelijkmaker. Platje was tweemaal gevaarlijk, maar zag zijn inzet niet eindigen in een treffer. Uiteindelijk viel de 3-3 wel. Vanuit de kluts was het Jerdy Schouten die van dichtbij de bal in het doel van Alblas schoot.



Door het gelijkspel is Jong Ajax de koppositie kwijtgeraakt aan NEC. Beide ploegen hebben 49 punten, maar het doelsaldo van de Nijmegenaren is beter. Telstar volgt op de vierde plaats met 41 punten. In de periode gaat Jong Ajax alleen aan de leiding met tien punten, Telstar volgt op plaats acht met zeven punten.

Opstelling Telstar: De Boer; Brito, Van Heertum, Van Huizen, Cabral; Korpershoek (Zamouri/83), Hamdaoui (Najah/79), Schouten; Platje, Novakovich, Sno (Balmy/55)

Opstelling Jong Ajax: Alblas, Orejuela, Doekhi (Matusiwa/44), Bergsma, Lartey-Sanniez; Eiting, Bijleveld (Sierhuis/90), D. de Wit; Flemming, Cassierra, Johnsen