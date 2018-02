Deel dit artikel:











Koud weekend schrikt Zwaagse carnavalgangers niet af: "Gewoon een extra thermobroek aan en lekker dansen" Foto: NH Nieuws

ZWAAG - Carnavalgangers staan er dit jaar wat minder warmpjes bij. Met een temperatuur rond het vriespunt en hier en daar wat sneeuwvlokjes belooft het een koud weekend worden. Het Rode Kruis waarschuwt zelfs voor onderkoeling, maar in Zwaag vinden ze dat allemaal maar overdreven. "Het is geen -15 hè, het is gewoon fris."

Om het weekend goed door te komen oppert het Rode Kruis om veel lagen te dragen. De voorzitter van de Zwaagse carnavalsvereniging Het Masker lacht de melding een beetje weg. "We moeten ook niet gaan overdrijven", vertelt hij. "Er wordt nog geen Elfstedentocht gereden. Het is gewoon fris, het is wat het is." Lees ook: Zwaag maakt zich op voor carnaval: "Mij zie je alleen maar lachen" Toch gaat hij zich wel wat warmer kleden. "Ik doe een extra thermobroek aan en een extra shirt. En we staan natuurlijk niet stil hè. We zijn allemaal actief op de wagen om de vrolijkheid uit te dragen. Lekker dansen dus!" Het Rode Kruis adviseert ook om niet te veel alcohol te drinken. Door alcohol verwijden je bloedvaten, waardoor je lichaam sneller afkoeld. Toch denkt feestvierend Zwaag daar heel anders over. "Zuipen!"