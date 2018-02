Auto belandt op z'n kop in de sloot: twee gewonden

OUDKARSPEL - Op de Westerweg (N242) is vanavond een auto in een sloot beland. Twee inzittenden zouden naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Het ongeluk gebeurde vlak voor de afslag naar Oudkarspel. De personenauto raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg, waarna de auto ondersteboven in het water belandde.

Door het ongeluk was de weg enige tijd in beide richtingen afgesloten. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar die kon even later weer retour.