Reactie van Pascal College op vechtpartij tussen scholieren en politie: 'Geen leerlingen van ons betrokken'

ZAANDAM - Volgens het Pascal College in Zaandam waren gisteren geen leerlingen van hun betrokken bij de vechtpartij die uitbrak tussen die meisjes en de politie. Dat laat de school in een schriftelijke reactie weten.

Agenten rukte uit naar de school omdat er een dreigende sfeer heerste op de middelbare school. "Nog voordat we het verhaal goed en wel konden aanhoren werden agenten zelf aangevallen", vertelt Roderick van Veen van Politie Noord-Holland aan NH Nieuws. "Vervolgens werden ze tegen hun hoofd geschopt en uitgescholden. Het is absoluut onacceptabel."

Op de website van het Pascal College laat de school weten dat drie leerlingen van de school werden bedreigd door vier anderen via sociale media. "Afgelopen donderdag stonden ze, met een groep sensatiezoekers, bij de school. Dankzij een melding van de moeder van een van onze leerlingen, konden zowel de school als de politie snel reageren, waardoor een confrontatie is voorkomen."

Bespreken in de les

Volgens de school waren de bedreigde scholieren van het Pascal College op dat moment binnen de school en was er bij het handgemeen tussen de drie verdachten en de politie geen leerling van de school betrokken. Maandag wordt in de lessen aandacht besteed aan de gebeurtenissen en de gevaren van het gebruik van sociale media.

"De meisjes zijn aangehouden omdat ze het werk van de politie onmogelijk hebben gemaakt", aldus Van Veen. "We gaan een stevig gesprek met ze voeren om te kijken wie welke rol heeft gespeeld."