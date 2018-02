Haarlemmermeer gaat toch geen museum maken van de Boogaardboerderij

HAARLEMMERMEER - De gemeente Haarlemmermeer ziet af van de plannen om van de Boogaardboerderij een museum te maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood de familie Boogaard plaats aan honderden voornamelijk joodse onderduikers.

De plek is daarom volgens velen zeer waardevol. Daarbij staat de boerderij binnen de grenzen van het plan PARK 21: een gebied dat in de toekomst een belangrijke recreatieve en toeristische trekpleister wil worden.

De gemeente ziet nu, ondanks eerdere geluiden, van de koop af omdat de aankoop en exploitatiekosten te hoog zouden zijn. Wethouder Derk Reneman schrijft aan de raad: "Voor het behouden en verspreiden van het verhaal van de familie Boogaard en de onderduikers, is het niet noodzakelijk om de boerderij aan te kopen. Het verhaal is ook op andere wijzen te vertellen, zoals een gevelsteen of gedenkplaat en panelen en documentaires."

De kans dat er nu nog een museum komt is hiermee zo goed als verkeken. Ook al schrijft de wethouder: "Mochten er initiatieven uit de maatschappij komen om het verhaal in het onderduikhuis te vertellen, dan kunnen we deze ondersteunen met een naar verhouding zijnde financiële bijdrage aan de exploitatie."

Verkoop

De boerderij, die tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp staat, is te koop omdat de vorige bewoner is overleden. Vijftien jaar geleden waren er ook al plannen om de boerderij aan te kopen, maar ook dat ging toen niet door. Zoon en erfgenaam Dennis Verschoor zal nu de boerderij verkopen aan de hoogste bieder. Hij had liever gezien dat er een museum van gemaakt zou worden, dat had zijn vader namelijk ook gewild.