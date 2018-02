Deel dit artikel:











Texelse pulsvissers geven niet op: "Veel gezinnen zijn afhankelijk van de visserij" Foto: NH / Jurgen van den Bos

OUDESCHILD - Pulsvissers van Texel zijn niet van plan op te geven, ook niet als Europa alsnog besluit het verbod op pulsvisserij door te zetten. De vissers kwamen vanmiddag samen met collega's van Wieringen en Den Helder naar een bijeenkomst met VVD-Europarlementariër Jan Huitema in de haven van Oudeschild. "Het is heel spijtig dat het zo gelopen is."

Terwijl de pulsnetten worden gerepareerd en de touwrestjes weggeveegd loopt Europarlementariër Jan Huitema over de kade van Oudeschild. Hij heeft wat uit te leggen aan de vissers, na het plotselinge verzet in Europa tegen het Nederlandse succes van de pulsvisserij. Visser Pieter Aris van der Vis is er nog ziek van: "We zijn goed bezig voor het milieu en we verdienen weer wat en dat wordt zomaar teniet gedaan." Lees ook: Vissers woedend op dreigend verbod pulsvisserij Voor Wieringer visser Jan Simon de Haan is het dubbel zuur. Hij heeft net nieuwe pulsnetten gekocht waarmee vissen met licht-electrische schokken makkelijk gevangen kunnen worden, zonder de bodem stuk te trekken zoals vroeger gebeurde. "Als het verbod er komt ben ik alle investeringen kwijt. Dat noem ik geen bedrijfsrisico meer." Lees ook: Minister Schouten wil Europese tegenstanders overtuigen Om de mogelijke klappen op te vangen werkt de gemeente Texel samen met andere visserijgemeenten, zoals Urk, Katwijk en Stellendam. Wethouder Hennie Huisman wil vooral de economische schade voor de visserijgemeenschap proberen te beperken. "Veel gezinnen zijn afhankelijk van de visserij, ook toeristisch. Mocht het echt fout gaan, dan willen we kijken hoe we de families kunnen compenseren."