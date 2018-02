Deel dit artikel:











Maartens Meuk: de jas van de Koning Foto: NH/Paul Tromp

HEEMSTEDE - "Ik ben een hype, ik weet niet wat me overkomt", aldus Maarten Westermann, de Heemstedenaar met wie we de afgelopen dagen de serie 'Maartens Meuk' opnamen. Maarten is de afgelopen dagen door zo'n beetje alle Nederlandse media bezocht of gebeld. En dat allemaal vanwege zijn collectie 'Olympische Meuk', zoals hij het zelf noemt.