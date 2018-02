Ten Hag over duel met FC Twente: "We moeten hoog in de concentratie zitten"

AMSTERDAM - In de komende speelronde neemt Ajax het op tegen FC Twente. Na de 4-2 overwinning op Roda JC in de doordeweekse speelronde, staat zondag om 12.30 uur alweer de volgende competitiewedstrijd op het programma. Ajax-trainer Erik ten Hag is duidelijk. "Wij gaan nog voor de titel, dus moet je hoog in de concentratie zitten om van FC Twente te winnen", sprak hij op de Ajax clubwebsite.

FC Twente is dit jaar de angstgegner van Ajax. In de competitie werden er punten gemorst in Enschede (3-3) en ook in het bekertoernooi vond Ajax zijn Waterloo in Twente (1-1, verloren na strafschoppen). Het kostte toenmalig hoofdtrainer Marcel Keizer uiteindelijk zijn baan.



In Kerkrade won Ajax met 4-2 van Roda JC. Zonder Maximilian Wöber en Matthijs de Ligt begon Ajax aan het duel. De Ligt is er tegen FC Twente sowieso weer bij. "Wöber lijkt fit voor zondag, Hakim Ziyech werd uit voorzorg gewisseld." Door het ontbreken van beide verdediger was er de basisplaats van Rasmus Kristenssen. "Het ging meer dan uitstekend", vond Ten Hag. "Hij moet nog wat wennen aan automatismen, maar door te spelen leer je dat het snelst."



Progressie

De lijn van Ten Hag ziet de trainer zelf al terugkomen in het spel van de Amsterdammers. "De afgelopen vier wedstrijden heb ik progressie gezien in de plannen die ik wil. Zo'n tweede goal, in drie passes voor het doel van de tegenstander, is daar een goed voorbeeld van."

FC Twente mist bepalende spelers

Bij FC Twente ontbreekt opnieuw de geblesseerde smaakmaker Oussama Assaidi (knie). Mounir El Hamdaoui kan ook niet meedoen tegen zijn oude club en Stefan Thesker staat voorlopig aan de kant met een scheurtje in zijn kuitspier. De inzetbaarheid van Fredrik Jensen (ziek) en Adam Maher (hamstringklachten) is onzeker. Cristián Cuevas is geschorst, net als trainer Gertjan Verbeek. Dat betekent dat assistent Marino Pusic in Amsterdam de eindverantwoordelijkheid heeft bij Twente.