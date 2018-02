Deel dit artikel:











NH Mensenwerk: De verplegers in het Brandwondencentrum

BEVERWIJK - Coby Post is één van de verpleegsters van het Brandwondencentrum In Beverwijk. Het dagelijkse werk bestaat voornamelijk uit het verwisselen van verband bij patiënten met ernstige brandwonden. Tijdens de verbandwisseling praat ze met de patiënt. Over van alles en nog wat. "Het is een heftige situatie. Belangrijk is het sociale contact. Je huilt en lacht met de patiënt."

Als hobby schildert Coby. Kleurrijke schilderijen met bijvoorbeeld koeien en papegaaien. De schilderijen zijn een uitlaatklep voor Coby. "Je maakt hier zulke heftige dingen mee. Daarom maak ik vrolijke schilderijen." Lees ook: NH Mensenwerk: Paul is chirurg in het Brandwondencentrum Ze vertelt dat ze ook wel eens een schilderij gemaakt heeft van een jongetje dat zwaar verbrand was nadat hij een barbecue over zich heen had gekregen. "Medecursisten vonden het een mooi schilderij maar ik werd er verdrietig van." Sindsdien maakt ze alleen nog vrolijke schilderijen. En die hangen ook in de gangen van het Brandwondencentrum. Zo maken ze ook collega's en patiënten vrolijk.