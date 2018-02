Voor vier tientjes van Londen naar Amsterdam met Eurostar

AMSTERDAM - Nog twee maandjes geduld, maar dan kunnen treinreizigers rechtstreeks van Londen naar Amsterdam. De hogesnelheidstrein Eurostar gaat vanaf 4 april twee maal per dag pendelen tussen de Engelse en en Nederlandse hoofdstad en de tickets zijn niet duur. Om te concurreren met de luchtvaart zijn vroegboekers voor veertig euro aan de overkant van de Noordzee.

De Eurostar rijdt al bijna 25 jaar tussen Engeland en Frankrijk en over twee maanden wordt dus ook ons kikkerlandje toegevoegd aan het traject. De langverwachte treinverbinding gaat voorlopig wel alleen van Londen naar Nederland.

Reizigers die vanaf Amsterdam richting Londen willen, zijn vermoedelijk de komende twee jaar nog aangewezen op de andere hogesnelheidstrein Thalys, om zo via Brussel in Engeland uit te komen. Wel verandert de prijs voor deze route: het oude starttarief van 59 euro wordt verlaagd naar 49 euro.

De relatief goedkope treintickets voor de route Londen-Amsterdam zijn vanaf 20 februari te koop. Eurostar wil 'het gevecht' aangaan met de vliegtuigmaatschappijen. Wel geldt dat het goedkope tarief van veertig euro alleen beschikbaar is voor de eerste boekers. Als de eerste kaartjes zijn verkocht, gaat de prijs geleidelijk omhoog.

Reistijd

Op het gebied van reistijd kan de Eurostar ook aardig concurreren met het vliegtuig. Van Londen naar Rotterdam zit je net iets meer dan drie uur in de trein. Wie door wil naar Amsterdam, is veertig minuten langer onderweg. Door de overstap en controles in Brussel duurt de heenreis beduidend langer: op zijn snelst 4 uur en 40 minuten.