Burgemeester Hoekema: een overzicht van een opeenstapeling van schandalen

ZUID-SCHARWOUDE - Het had een vakantie moeten worden om bij te komen van een 'zwaar en verdrietig jaar'. Maar daar kwam voor Jan Hoekema, waarnemend burgemeester van Langedijk en zijn vrouw Marleen Barth niks van terecht. Het reisje naar de Malediven kostte Barth, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, zelfs de kop. De grote vraag is hoe lang Jan Hoekema het nog volhoudt als waarnemend burgemeester van Langedijk.

Hoekema vertrok in 2016 als burgemeester van Wassenaar omdat hij niet overweg kon met de gemeenteraad. Hij sloot daarna een overeenkomst over zijn wachtgeld. In plaats van tachtig procent van zijn salaris werd hij volledig (in het geheim) doorbetaald, in totaal bijna 18.000 euro meer.

Lees ook: Politiek Langedijk wil duidelijkheid over positie burgemeester Hoekema

Raadsleden in Wassenaar weten van niks, zo ook Ben Paulides van DLW Wassenaar. "Ja, echt absurd. Je mag alleen datgene krijgen wat wettelijk geregeld is", vertelt hij aan NH Nieuws. "En als je dan eisen gaat stellen waar je eigenlijk geen recht op hebt..."

Uitgelekte informatie

Uit documenten die het NRC in handen kreeg bleek dat de afspraken in strijd zijn met de Gemeentewet. Uiteindelijk besloot Hoekema het extra geld terug te betalen. Naast de extra wachtgeldregeling mocht Hoekema bijna een jaar langer in zijn ambtswoning blijven. Hij betaalde per maand 1.400 euro voor het pand met een waarde van twee miljoen euro.

Lees ook: Helderse senator per direct weg uit Eerste Kamer

Ben Paulides stond versteld. "Haal jij een kassa leeg bij een winkel en je komt er na een jaar achter. En dan zeg je: 'Ik geef die 18.000 toch terug'. "Dan ben je nog steeds strafbaar. Maar daar wordt niks van gezegd. Ik vind het een grof schandaal."

Opeenstapeling van feiten

Ook Hoekema's vrouw profileerde zich niet op haar best. Zij vroeg de gemeente namelijk om 400 euro korting op de huur van het huis in een mail. Voor een huis van 2 miljoen.

Lees ook: Jan Hoekema waarnemend burgemeester Langedijk

En dan komt uiteindelijk het topje van de ijsberg: de vakantie naar de Malediven. De grote vraag is: wat gaat Hoekema nu doen? Als het aan zijn partijgenoten in Langedijk ligt, is het duidelijk: "Ik roep hierbij dr. Hoekema op om zijn ambt per direct neer te leggen en de weg vrij te maken voor een vaste en transparantere burgemeester", laat D66'er Floris de Boer weten.