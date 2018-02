Zeldzame vis gevonden op gestrande pulskotter

TEXEL - Er is een zeldzame vis gevonden op de Texelse pulskotter die gisteren strandde voor de kust van het Zuid-Hollandse Stellendam. Het gaat om een evervisje dat gevangen is in de Noordzee.

Het visje is herkenbaar aan zijn wipneusje vergelijkbaar met die van een everzwijn. Visser Nick Schagen vond het visje, meldt Ecomare. Toevallig strandde Schagen gisteren met dezelfde pulskotter voor de kust van Stellendam. In de natuurlijke leefomgeving van het evervisje, de middellandse zee en de atlantische oceaan, is de vis geen zeldzame verschijning, maar hij wordt bijna nooit in de Noordzee gevonden.

Verdwaald

De vissoort is dieper water gewend dan dat van de Noordzee bij Nederland, maar komt wel in het Noorderlijkere gedeelte bij Noorwegen voor. Er is geen duidelijke reden te vinden waarom de vis toch naar de Noordzee is geëmigreerd, maar kenner Arthur Oosterbaan denkt dat het kan zijn door de stormen van de afgelopen periode. Hierdoor veranderen zeestromen waardoor een klein visje snel kan verdwalen.

Overlevingskans

De kans dat de vis het overleeft in de Nederlandse wateren is bijna nul. Er is voor hem geen voedsel te vinden en hij zal dus waarschijnlijk verhongeren. De weg terug gaat hij waarschijnlijk ook niet meer vinden, dus hij is helaas ten dode opgeschreven.

De evervis is nog maar twee keer eerder gevonden bij Nederland, in 1965 en 2005.

