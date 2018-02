Marieke (35) sinds dinsdag spoorloos: "Ze is een gevaar voor zichzelf"

SCHAGEN - De 35-jarige Marieke van Rossum wordt vermist. De vrouw liep afgelopen dinsdag weg uit ggz-instelling Westerkogge in Schagen, waar ze wordt behandeld voor psychische problemen.

Haar man Jose is bijzonder ongerust, zo laat hij aan NH Nieuws weten. "Ik wil dat ze wordt gevonden, want ze is een gevaar voor zichzelf." Hij doelt op haar psychische problemen.

Hoewel het niet de eerste keer is dat ze wegloopt, is ze niet eerder zo lang weggeweest, vertelt hij. Hij sluit niet uit dat ze naar het buitenland is vertrokken, maar denkt dat de kans groter is dat ze in een hotel verblijft. "Ergens tussen Schagen en Den Helder, of in de buurt van Amsterdam."

De politie bevestigt haar vermissing. Omdat rechercheurs nog voldoende aanknopingspunten hebben om de zoektocht naar Marieke voort te zetten, staat ze niet onder het kopje 'vermiste personen' op de website. "Dat is het laatste middel", aldus een woordvoerder.