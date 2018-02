Telstar - Jong Ajax uitverkocht

VELSEN-ZUID - Het duel van vrijdag tussen Telstar en Jong Ajax is uitverkocht. Daarmee zullen er ruim 3200 toeschouwers zijn in het Rabobank IJmond Stadion. Ook de laatste kaarten op de zuidtribune zijn inmiddels verkocht.

De laatste keer dat een duel van Telstar was uitverkocht was in 2015. Toen speelde Telstar voor de KNVB beker tegen AZ. De laatste uitverkochte competitiewedstrijd was Telstar - Helmond Sport in 2010.

Inmiddels worden er zelfs op Marktplaats kaarten aangeboden voor het duel.