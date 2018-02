NH Iconen: Beer Wentink: "Ik was in mijn tijd de eerste aanvallende back"

BENTVELD - 524 wedstrijden speelde Beer Wentink voor HFC Haarlem, veel meer dan wie dan ook. Bovendien kwam hij nooit uit voor een andere club. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat hij de bijnaam “Mister Haarlem” kreeg. In de jaren zestig en zeventig was hij een belangrijke speler voor “de Roodbroeken’’.

Biografie



Naam: Beer Wentink



Bijnaam: Mister Haarlem



Geboren: 23 november 1943



Beroep: accountant, voetballer



Club: HFC Haarlem





Semiprof

In het plakboek van Beer Wentink zit nog een contract uit 1965. Zeventig gulden leverde een gewonnen wedstrijd op in die tijd. De minimum vergoeding bedroeg vijftienhonderd gulden per seizoen. Kom daar tegenwoordig maar eens mee.

Wentink: "We waren niet superprofessioneel, we waren semi-profs. We hadden ook nog een echt Haarlems team met Jantje Smit, Wietze Couperus, Maup Kruijer, Gerrit Peijs en ik dus."

Wentink was een verdediger die graag mee naar voren ging, iets wat toen nog niet zo gewoon was als nu. "Ik denk dat ik in die tijd wel de eerste aanvallende back was. Naast de 35, 36 goals die ik gemaakt heb, is er ook nog wel het dubbele aantal aan assists geweest, maar dat werd nog niet zo bijgehouden."

Na het seizoen 1977/1978 zette Beer Wentink een punt achter zijn lange voetbalcarrière. Zijn club HFC Haarlem was dat jaar als dertiende geëindigd in de eredivisie.

