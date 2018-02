Bergense Lucebertschool verandert naam niet na commotie

BERGEN - Het schoolbestuur van de Lucebertschool in Bergen is niet van plan de naam van de school te veranderen na de commotie die gisteren ontstond rond het foute verleden van de Bergense dichter en kunstenaar Lucebert. De gemeente Alkmaar laat weten ook geen maatregelen te treffen. Het gemeentebestuur van Bergen bespreekt de situatie komende dinsdag.

Uit de biografie die gisteren verscheen over de beroemde Nederlandse dichter en schilder blijkt dat Lucebert als 19-jarige vrijwillig naar Duitsland vertrok om te werken in de Duitse wapenindustrie. In die tijd stuurde hij brieven met antisemitische strekking naar zijn vriendin in Nederland.

Lees ook: Fout verleden dichter Lucebert: "Lucebertschool zou een andere naam moeten krijgen"

In de brieven spreekt Lucebert over de 'Joodse sjacherige zwetsaard' en 'machtjoden'. Ook ondertekende hij die soms met 'Sieg Heil!' en 'Heil Hitler!'. Lucebert liet zich ook neerbuigend uit over de "negercultuur" en noemde Hitler "onze Führer".

Lucebertschool

In een reactie op het nieuws laat het bestuur van de OBS Lucebertschool weten dat ze er door overvallen zijn en dat ze zich er ongemakkelijk bij te voelen. Maar "daar passen drastische maatregelen zoals het wijzigen van de naam wat ons betreft nu niet bij". De Bergense schrijver Bob Polak riep gisteren op de naam van plaatselijke Lucebertschool te veranderen.

"Wij zien de nazisympathieën van Lucebert als jeugdzonde; hij is niet doorgegaan met dat gedachtegoed (...). Onze waardering voor zijn kunst blijft onveranderd", schrijft het schoolbestuur. De school wil verder in alle rust over dit onderwerp praten met de directe omgeving, om er van te leren.

Alkmaar

In Alkmaar draagt het Stadskantoor een bekende dichtregel van Lucebert: 'Van te veel spektakel wankel je allicht'. "Het college van B&W heeft niet overwogen maatregelen te treffen", zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws. "Volgens wethouder Van de Ven wordt de strekking van de spreuk nu nog eens onderstreept."

Bergen

"We zijn er erg door overvallen en vinden het nieuws schokkend", reageert een woordvoerder van de gemeente Bergen tegen NH Nieuws. "Maar het is nu nog te vroeg om er iets van te zeggen. Het college van B&W zal het onderwerp komende dinsdag bespreken in hun wekelijkse vergadering".

Hij voegt daar aan toe: "Wel is het college van mening dat dit nieuws niets af doet aan de waarde van de kunst van Lucebert". In Bergen staat in het centrum een kunstwerk ter ere van de dichter en kunstenaar. En aan het Boendemakershof is nog altijd het atelier van Lucebert. Andere kunstenaars kunnen nu gebruik van maken dit 'Luceberthuis'.