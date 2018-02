VIDEO: Automobilist snijdt ambulance met zwaailicht en sirene af

PURMEREND - Een ambulance met zwaailicht en sirene is eerder deze week in Purmerend bijna achterop een personenauto gebotst. Bij het horen van de sirene stuurde de automobilist naar links, maar omdat dat de kant was waar de ambulance wilde passerende, sneed de automobilist het ziekenvervoer af.

Het hachelijke moment is op beeld vastgelegd en gedeeld op het YouTube-kanaal van 112NoordWestNL. Te zien is dat de ambulance in de remmen gaat als de automobilist naar links stuurt, en dat de automobilist onmiddellijk naar rechts stuurt en de ambulance alsnog laat passeren.

Het is niet bekend of de automobilist bewust naar links stuurde of dat de manoeuvre werd ingeleid door een schrikreactie, veroorzaakte door de luide ambulance.

'Straat oversteken'

FNV laat weten dat er steeds meer incidenten zijn waarbij ambulancepersoneel hinder ondervindt van andere verkeersdeelnemers. Dat kunnen automobilisten zijn, maar ook 'burgers die de straat oversteken', aldus persvoorlichter Danielle van Essen.

FNV-bestuurder Fred Seifert benadrukt het belang van registratie. Hij laat weten dat ambulancepersoneel hinder in ieder geval moet melden bij de politie en dat er per ambulancegroep een team is dat medewerkers die hinder ondervinden opvangt.

'Te goeder trouw'

Peter Duiff, persvoorlichter van de ambulance Amsterdam, laat schriftelijk weten dat hij ervan uitgaat dat de automobilist in deze video 'te goeder trouw' heeft gehandeld. "Waarschijnlijk is er sprake van een schrikreactie", speculeert hij over de aanleiding van de ongebruikelijke manoeuvre.

"Helaas maken we soortgelijke situaties vaker mee en worden onze ambulancechauffeurs daarop gedegen getraind. In algemene zin vraagt de ambulancesector al langere tijd voor betere instructies van automobilisten (in opleiding) zodat gevaarlijke situaties zoveel mogelijk worden vermeden.