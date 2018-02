Deel dit artikel:











Politie doekt negen hennepkwekerijen op in anderhalve week Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De politie in Noord-Holland heeft de afgelopen dagen in totaal negen hennepkwekerijen opgedoekt. Agenten rolden in onder andere Haarlem, Zandvoort, Lijnden en IJmuiden illegale kwekerijen op.

Dat meldt de politie. Die laat weten dat er bij het oprollen van de plantages gretig gebruik is gemaakt van tips van burgers. Zo werd onder meer een een kwekerij in een bedrijfspand in Lijnden en een Haarlemse woning aangetroffen. In totaal heeft de politie ongeveer 2800 wietplanten gevonden, die in beslag zijn genomen. Bij een aantal kwekerijen loopt nog een onderzoek. Een paar maanden geleden moest een kweker uit de gemeente Velsen nog 40.000 euro terugbetalen aan de staat.