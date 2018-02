Texelse kotter loopt vast voor de kust

TEXEL - De bemanning van een Texelse kotter heeft gisteren netelige uren beleefd toen de boot vast kwam te zitten voor de kust van het Zuid-Hollandse Stellendam. Dat meldt mediapartner Texelse Courant.

De kotter liep rond 8.00 uur vast en kwam pas om 20.00 uur weer los, meldt de site. De boot was onderweg naar de werf in Stellendam voor een reparatie. Die kon toch worden uitgevoerd in de tussentijd, omdat de monteurs met een bootje naar de vastzittende kotter waren gevaren.

De KNRM heeft gisteravond geholpen met het loskomen. De kotter TX38 ligt nu nog in Stellendam en keert binnenkort terug naar Texel.