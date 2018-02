Sneeuw nadert provincie: dit kunnen we verwachten

NOORD-HOLLAND - De sneeuw kan elk moment het vaste land bereiken en de wegen wederom onveilig maken. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven in het westen van Nederland.

We gaan alweer richting de lente, maar koning winter besluit om toch nog even op bezoek te komen. Via Buienradar kun je zien hoe de sneeuwwolken elk moment het vaste land kunnen bereiken om hinder te veroorzaken voor automobilisten en fietsers.

Code geel

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanaf 10 uur vandaag en voorspelt sneeuwlagen van 1 tot wel 3 centimeter. Er is gladheid op de wegen voorspeld dus deelnemers aan het verkeer zijn gewaarschuwd om extra op te passen.

De sneeuw begint aan de westkust en trekt vervolgens verder richting het oosten, waar het in sterkte afneemt. De sneeuw zal bij ons niet blijven liggen, want in de loop van de middag gaat het over in natte sneeuw en zelfs regen. Een sneeuwpop bouwen zal er dus niet inzitten, maar met een beetje geluk kan je nog sleeën.