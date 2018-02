'Schaatskoningin' Rie Meijer mocht niet naar de Olympische Spelen in 1960

WORMER - Ze kan er nog steeds niet over uit. De bijna 84-jarige Rie Meijer was de absolute schaatskoningin in de jaren '50, maar mocht niet naar de Winterspelen in de Verenigde Staten in 1960.

Rie had in die tijd alles in Nederland gewonnen wat er te winnen viel. Ze was drie keer nationaal kampioen allround in 1955, 1956 en in 1959. Voorafgaand aan de Spelen besteedde ze de hele winter in het Zwitserse Davos om te trainen, in haar eentje en op eigen kosten. Ze reed er tien records en was er klaar voor om naar de Spelen in de VS te gaan. Maar ze mocht niet.

"Ze zagen me niet eens staan", vertelt Rie verbolgen aan NH Nieuws in haar woning in Jisp. Een verklaring waarom ze niet mocht was haar niet gegeven en zelf was ze te trots en te gekrenkt om ernaar te vragen. "Ze hadden me toch zien schaatsen! Ik had me toch al lang bewezen."

Later bleek dat de bond haar records in Davos niet erkende, omdat ze vooraf niets gevraagd over de vereisde limieten. Ze kwam zwaar teleurgesteld weer thuis uit Davos en ging maar weer aan het werk. Kort erna stoptie Rie met schaatsen en trouwde ze met schaatser en dorpsgenoot Jan Schoute.