Leden actiegroep De Grauwe Eeuw vrijuit na bekladden VOC-monumenten

HOORN - Leden van de extreemlinkse actiegroep De Grauwe Eeuw worden niet vervolgd voor het bekladden van diverse VOC-monumenten in Hoorn.

Dat zegt een politiewoordvoerder in De Telegraaf. In oktober 2016 werd er op de sokkel onder het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen met een spuitbus in rode letters het woord 'genocide' gespoten. Erboven stond de afkorting VOC, verwijzend naar de Verenigde Oostindische Compagnie, waarbij van de letter 'o' een strop was gemaakt. Ook de buste van Bontekoe en het varende museum Halve Maen moesten het ontgelden.

Vrijwel onmiddellijk na het bekladden van de herinneringen uit de VOC-tijd eiste De Grauwe Eeuw de daden op. Ze gaven te kennen verheerlijking van de Gouden Eeuw ongepast te vinden en hielden een pleidooi voor het 'echte verhaal'. In plaats van het romantiseren van massamoorden en het oppoetsen van het koloniale misdaden zouden land- en goederenroof en genocide centraal moeten staan in de geschiedschrijving.

De gemeente Hoorn deed aangifte van vernieling, maar ondanks de publieke bekentenis heeft de politie onvoldoende aanknopingspunten om tot vervolging over te gaan. "Er zijn camerabeelden", erkent de politiewoordvoerder tegen de krant. "Maar die zij van dusdanig slechte kwaliteit dat daar geen herkenning op zou kunnen volgen."

Eergisteren werd bekend dat Michael van Z., voorman van De Grauwe Eeuw, in oktober via Facebook had opgeroepen tot een moordaanslag tijdens de landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum. Beoogd slachtoffer was Stefan de Walle, de acteur die Sinterklaas speelt. In plaats van onder strooigoed zouden kinderen worden bedolven onder bloed en botsplinters, kondigde Van Z. aan. "Zo zijn we voorgoed van dat feest af."

Het OM noemt het een 'schokkende zaak' en heeft tegenover De Telegraaf bevestigd onderzoek te doen naar het bericht.