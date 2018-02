Sportclub met ballen op bezoek bij RODA'23

AMSTELVEEN - De oorsprong van RODA'23 ligt bijna honderd jaar geleden op de zandbatterij waar wedstrijden werden gespeeld met mobiele doelpalen en netten die na afloop mee terug gingen naar Bovenkerk. Tegenwoordig speelt de Amstelveense club op kunstgras aan de Noorddammerweg. Reizende reporter Dennis Nieuwenhuis gaat er zondag aanstaande langs in een nieuwe aflevering van Sportclub met ballen.

Het eerste elftal speelt thuis tegen buurman Ouderkerk. Het elftal van de vertrekkende trainer Cor ten Bosch is volop in de race om het kampioenschap in de derde klasse C. Met de komst van Dennis is hij vooraf al verzekerd van de drie punten, want Dennis blijkt dit seizoen de talisman voor ploegen die hij voor Sportclub met ballen bezoekt. Met een achterstand van twee punten op koploper SDZ neemt Ten Bosch uiteraard ook niet met minder genoegen tegen middenmoter Bovenkerk.

Meer dan een halve eeuw

Buiten de lijnen struint Dennis het complex af op zoek naar die typische RODA'23-verhalen. Gien Zitvast kan er een boek over schrijven. Meer dan een halve eeuw zorgt zij voor de versnaperingen in de kantine. Als iemand alle verhalen kent, is zij het. Wat verder opvalt bij RODA'23 is dat de club net begonnen is met de bouw van de nieuwe kleedkamers. Jaap Kok let erop dat dat project tot een goed einde wordt gebracht.

Natuurlijk was er in de jaren twintig van de vorige eeuw nog geen meisjesvoetbal. De tijden zijn veranderd en RODA'23 veranderde mee. Petra Klas is één van de drijvende krachten. En wat is een club zonder fanatieke supporters? Danny Moleman laat zich geregeld horen. In goede en slechte tijden. Zelf voetbalt hij in een vriendenteam, maar hij is ook nog trainer van de vrouwen bij RODA'23.

Goedgekeurd?

Kortom genoeg te bespreken dus aanstaande zondag tussen 14.00 en 18.00 uur. In het laatste uur maakte Dennis de balans op en horen we of RODA'23 de Sportclub met ballen goedgekeurd-sticker mag opplakken. Durf jij dit ook aan en wil je jouw club ook aanmelden voor Sportclub met ballen? Stuur dan een mailtje naar sport@nhsport.nl