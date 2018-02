Check hier hoe jouw woonplaats heet tijdens carnaval

NOORD-HOLLAND - Waar woon je als je uit Pieperduin komt? Welke plaats wordt ook wel Schuimlikkerveen genoemd? En welke stad heet het komend weekend Boemeldam? Ook in onze provincie barst het carnaval los en dus is het de hoogste tijd voor een opfriscursus.

NH Nieuws hult zich graag even in feestsferen en zet voor je op een rij hoe onderstaande Noord-Hollandse plaatsen heten tijdens carnaval*. Check hieronder of jouw woonplaats er ook tussen staat.

Amsterdam --> Groot Grachtengat

Ankeveen --> Schuimlikkerveen

Bussum --> Erwtenrijk

Castricum --> Pieperduin

Den Helder --> Waaienburg

Edam --> Sufbrugge

Egmond aan Zee --> Jutterdonk

Enkhuizen --> Haringdonk

Haarlem --> Muggendonk

Heemskerk --> Ezelenheem

Heemstede --> Biggenstede

Heerhugowaard --> Knarrenburg

Hoofddorp --> Meerbonkendorp

Hoorn --> Konkeldonk

Huizen --> Spietendonk

Julianadorp --> Stuivenburg

Kortenhoef --> Turfendonk

Kudelstaart --> Poelgilderdam

Limmen --> Gorteldonk

Naarden --> Wallegat

Nederhorst den Berg --> Roddeldonk

Purmerend --> Boemeldam

Schagen --> Muggenburg

Schellinkhout --> Botstede

Waarland --> Kluivenburg

Weesp --> Tobbegat

Voor dit overzicht zijn verschillende websites geraadpleegd. Aanvullingen of opmerkingen? Mail naar internet@nhmedia.nl