De Peiling: Praktijkvakken krijgen niet genoeg waardering

NOORD-HOLLAND - Veel ouders willen dat hun kinderen op het hoogst mogelijke niveau onderwijs volgen. De maatschappij is daar echter niet bij gebaat, zegt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vandaag in het AD. Juist vmbo'ers zijn volgens hem hard nodig: "De roep om praktisch geschoolde mensen wordt alleen maar groter."

Volgens de minister heerst onder veel ouders het idee dat het vmbo 'niet goed genoeg' is. Daar snel een einde komen, vindt hij. "Het vmbo is niet een soort vergaarbak van kinderen die niet naar havo of vwo kunnen, en dus maar naar het vmbo moeten. Dit is geen restonderwijs", laat de minister weten.

Kansen

Er blijken juist meer dan genoeg kansen te zijn voor leerlingen met een vmbo-diploma op zak. Sommige 14-jarigen worden zelfs al aangetrokken door bedrijven omdat er gewoon een tekort aan vakmensen ontstaat. "Dat zegt ook iets over onze vmbo'ers: soms zijn het letterlijk gouden handjes die nodig zijn voor de toekomst", aldus Slob.

Onnodige druk

Het aantal vmbo-leerlingen daalt echter. Het AD schrijft die tendens toe aan ouders die hun kinderen liever naar de havo zien gaan. Dat leidt ertoe dat ouders onnodige druk uitoefenen op hun kinderen, stelt de minister. Het is niet de bedoeling dat een kind continu druk ervaart omdat hij of zij het schoolniveau niet aankan, zegt Slob. "Als je als ouder je kind omhoog gaat drukken – je moet havo – daar wordt je kind niet gelukkig van."

Wat vind jij?

De minister wil nu dat het vmbo meer geaccepteerd wordt. Het moet duidelijk zijn dat het geen plek is waar je je voor moet schamen. Heeft de minister gelijk en heerst er een verkeerd gevoel over het vmbo? Je kunt niet iedere klus zelf snel en veilig uitvoeren, waardoor je al snel een beroep moet doen op vakmensen met een vmbo-opleiding of soortgelijke achtergrond. Is er wel genoeg waardering voor deze mensen en hun praktijkvakken?

