Het hachelijke avontuur van Fausto Marreiros in Nagano

VELSERBROEK - Het is al twintig jaar geleden, maar nog steeds denkt Fausto Marreiros vaak terug aan zijn avontuur op de Olympische Winterspelen van Nagano.

Dankzij zijn in Portugal geboren vader kon Fausto namens dat land meedoen in Japan. Hij reed er de 5.000 meter, zijn favoriete afstand. Zondag staat de vijf kilometer in Pyeonchang op het programma en Sven Kramer is de grote favoriet. Dat was de inwoner van Velserbroek bepaald niet toen hij twintig jaar geleden aan de start stond. Maar dat wilde niet zeggen dat hij er van uitging dat hij in de achterhoede zou eindigen. Maar doordat hij bevangen werd dor een griepvirus, gebeurde dat wél. Hij werd 31ste en daarmee voorlaatste.

Elfstedentocht

Dat was ver beneden zijn stand. Marreiros was een uitstekende stayer die vooral op natuurijs goed uit de voeten kon en indruk maakte in de Elfstedentoch een jaar eerder. "Maar doordat ik daar ziek werd, veranderde mijn perspectief volledig. Ik ben gestart, omdat ik me er zes jaar op had voorbereid, maar ik wist meteen dat het niks zou worden. Toen ik bij het inrijden een paar sprintjes trok, liep mijn hartslag meteen enorm op. Dat zei me genoeg."

Marreiros was in Nagano één van de twee deelnemers namens Portugal. "We moesten ter plekke nog kleding kopen. Er was weinig geregeld. Tot het moment dat de officials kwamen, was ik ook trainer, begeleider en chef de mission." Nu kan hij er wel om lachen, maar destijds had hij voor een schaatser te veel aan zijn hoofd. "Eigenlijk kon ik dat er allemaal niet bij hebben."

Aankomende zondag

Marreiros is tegenwoordig trainer/coach van een talentvolle groep schaatsers waartoe ook zijn zoon Dario behoort. In het weekeinde dat de Winterspelen van start gaan, schaatsen zijn pupillen de NK voor junioren in Enschedé. Toch zal hij er alles aan doen de 5.000 meter te volgen. Over wie die afstand wint, kan wat hem betreft geen twijfel bestaan. "Zeker na zijn geslaagde test op de 3.000 meter, zal Sven Kramer deze afstand winnen."