Plannen Prorail en NS: elke vijf minuten een trein

AMSTERDAM - Een trein elke vijf minuten; voor veel reizigers klinkt dit als een droom, maar die droom zou wel eens werkelijkheid kunnen worden. Dat blijkt uit plannen van NS en Prorail, schrijft de Telegraaf vanochtend.

Dit jaar startte de NS al met het op weg sturen van een intercity elke tien minuten op het trajact Amsterdam-Utrecht-Den Bosch-Eindhoven. Maar als het aan Prorail richt, wordt het spoorwegennet zo snel mogelijk zó in gericht, dat er twee keer zo veel treinen in ons land kunnen rijden, voornamelijk in de Randstad.

"Dat geldt zowel voor intercity's en sprinters, ieder op hun eigen spoor, zodat ze elkaar niet in de weg zitten", zegt topman Pier Eringa van spoorbeheerder ProRail in de krant. "Ze moeten veel korter op elkaar rijden en ook sneller om de bereikbaarheid in het land te waarborgen. Met de nieuwste technieken kan dat veilig."