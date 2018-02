LIVE NH Sport met Telstar - Jong Ajax en De Graafschap - FC Volendam

AMSTERDAM - Twee schitterende affiches in de Jupiler League vanavond. Vanaf 19.00 uur hoor je in NH Sport op de radio alles over de topper Telstar tegen Jong Ajax en de kraker in de derde periode tussen De Graafschap en FC Volendam.

Trainer Mike Snoei windt er geen doekjes om. Hij vindt dat zijn ploeg móet winnen van Jong Ajax.

Overigens zijn de Amsterdammers sinds gisteravond koploper af. Doordat NEC met 2-0 van Jong PSV won, zijn de Nijmegenaren, met een duel méér gespeeld, de nieuwe nummer één met 49 punten. Jong Ajax heeft 48 punten, Fortuna is derde met 44 punten en Telstar staat vierde met 40 punten. De Velsenaren lieten vorige week een uitgelezen kans om dichterbij te komen liggen door de 3-2 nederlaag bij FC Den Bosch.

Telstar speelt, zonder de geschorste Donny van Iperen, vrijwel zeker voor het eerst in lange tijd weer eens in een uitverkocht stadion. Eén van de toeschouwers is Thomas Brood. Hij doet vanaf de aftrap om 20.00 uur verslag.

FC Volendam in topvorm

Ook bij De Graafschap - FC Volendam staat er veel op het spel. De Volendammers zijn haast niet meer te houden en haalden uit hun laatste negen wedstrijden de meeste punten van alle ploegen in de Jupiler League: 22. Tot een prijs leidt dat niet, alhoewel FC Volendam nu koploper in derde periode is met negen punten uit drie wedstrijden. De Graafschap heeft er zes uit drie.

De Graafschap is de nummer acht van de ranglijst en presteert behoorlijk wisselvallig. De overwinning van vorige week tegen Jong Utrecht was een klinkende: 7-0. Bij de Doetinchemmers maakte Tarik Tissoudali (ex-Telstar) een ijzersterk debuut met één doelpunt en drie assists. Opvallend genoeg heeft driekwart van het basisteam van de Superboeren' van vanavond een Noord-Hollands verleden: Jordy Tutuarima (Telstar), Fabian Serrarens (Telstar), Daryl van Mieghem (AFC), Sven Nieuwpoort (Jong Ajax), Lars Nieuwpoort (AZ-jeugd) en Frank Olijve (Ajax-jeugd) speelden allemaal ooit bij ons in de provincie.

Het duel op De Vijverberg begint om 20.00 uur. De verslaggever is Edward Dekker. NH Sport is er elke vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Rob Wtenweerde.