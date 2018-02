Deel dit artikel:











Automobilist slaat op de vlucht na crash op A10 Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Een automobilist is vanochtend rond 5.00 uur over de kop geslagen op de A10 in Amsterdam-Noord. De bestuurder ging er daarna vandoor.

De auto bleef achter in de berm. Omdat niet duidelijk was of er slachtoffers waren, rukten hulpdiensten massaal uit. Twee ambulances, meerdere brandweer- en politiewagens en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. De automobilist is na het ongeval vermoedelijk richting Amsterdam-Noord gelopen. De auto is uiteindelijk door een berger weggehaald. De politie onderzoekt nog wie er achter het stuur heeft gezeten.