Fietsenstallingen op stations: stalen draaihekken maken plaats voor moderne poortjes Foto: Google Maps/Shutterstock

NOORD-HOLLAND - NS en ProRail investeren 8 miljoen euro in een nieuwe entree voor de 44 zelfservice-fietsenstallingen in het land. Dit type stallingen is nu nog voorzien van een stalen draaihek, maar krijgt transparante toegangsdeurtjes.

Het gebruik van de stalling wordt de eerste 24 uur gratis. Reizigers kunnen in- en uitchecken met hun OV-chipkaart. De operatie moet eind van het jaar achter de rug zijn. De opgeknapte stallingen krijgen cameratoezicht en via een intercom kunnen reizigers met een vraag persoonlijk contact opnemen met een medewerker. De nieuwe entree is al getest op de stations Bilthoven en Heerenveen. De reizigers waren tevreden, meldt NS. 11 stations

De 44 zelfservice-fietsenstallingen bevinden zich bij stations verspreid over het land. In Noord-Holland wordt de entree van fietsenstallingen op 11 stations opgeknapt. Het gaat om de stations van Den Helder, Heerhugowaard, Alkmaar, Castricum, Wormerveer, Zaandam, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Bijlmer Arena, Heemstede-Aerdenhout, Hoofddorp en Naarden-Bussum. Bekijk hieronder op welke andere stations de entree van de fietsenstallingen ook onder handen wordt genomen.