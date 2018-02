Code geel: kans op gladheid door sneeuwval

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft voor vanochtend vanaf 10.00 uur code geel afgegeven voor het hele land. In Noord-Holland zal het dan beginnen met sneeuwen en dat kan zorgen voor gladde omstandigheden op de weg.

Het blijft enkele uren sneeuwen, waardoor er een sneeuwlaag van zo'n 1 tot 3 centimeter ontstaat. Later op de dag gaat de sneeuw over in regen. De temperatuur zal dan ook boven nul uitkomen.

Tussen 10.00 uur en 17.00 uur worden verraderlijke omstandigheden op de weg verwacht vanwege gladheid. De VerkeersInformatieDienst (VID) waarschuwt automobilisten dan ook rustig te rijden en afstand te houden.



Ook vanavond wordt weer gladheid verwacht wanneer de temperatuur onder nul daalt. In de nacht van zaterdag op zondag vallen er naar verwachting opnieuw sneeuwbuien.