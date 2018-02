Motorrijder zwaargewond bij zeer ernstige aanrijding in Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Een motorrijder is vannacht zwaargewond geraakt bij ernstig ongeluk in Badhoevedorp. De betrokken automobilist heeft het ongeluk evenmin zonder kleerscheuren doorstaan.

Kort na middernacht botste de auto op het kruispunt van de Amsterdamse Baan met de toerit van de A9 met hoge snelheid op de motorrijder, die daardoor van zijn tweewieler werd geslingerd en meters verderop op het asfalt terechtkwam.

De klap was zo groot dat het motorblok van de auto onder de motorkap vandaan kwam en op straat terecht kwam. Het lijkt er bovendien op dat het motorblok uit de auto de motor heeft geraakt. Delen van de auto en de motor lagen na het ongeluk verspreid over het asfalt en in de berm.

Hulpdiensten, waaronder de brandweer, kwamen in groten getalen ter plaatse. De motorrijder is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook de automobilist is gewond geraakt, maar minder zwaar dan de motorrijder. Over hun huidige conditie is niets bekend.

De toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. De verkeerslichten op het kruispunt waren in bedrijf. Door het ongeluk was de toerit naar de A9 enige tijd dicht.