't Zand loopt massaal uit voor bekerwedstrijd handbaldames

'T ZAND - Sporthal de Multitreffer in 't Zand zat vanavond stampensvol publiek voor de wedstrijd van de handbaldames van Geel-Zwart voor de beker tegen landskampioen VOC Amsterdam. Zeker 650 bezoekers zagen het thuisteam strijden in een uniek duel waar de club al drie weken mee bezig was.

"Fantastisch dat het zo druk is", zegt voorzitter Noortje Slot van de Zandtemmer handbalvereniging. "Het is voor het eerst dat we zo'n mooie wedstrijd mogen spelen in de achtste finale van de beker." De tribunes zijn al een dik uur voor de wedstrijd volgelopen.

"We zijn vanmiddag om 15.00 uur begonnen met het neerzetten van allemaal bollenkisten. Daar weer pallets en planken op en zo doen we dat. Zo kunnen we weer drie a vierhonderd man extra kwijt", vertelt Piet de Geus van sporthal de Multitreffer. "Zo'n wedstrijd hebben we hier nog niet eerder gezien. Het is een uniek prestatie."

Mooie wedstrijd

"Met de vereniging zijn we hier al drie weken mee bezig", zegt Slot. "We hebben van alles geregeld. We hebben klappers, we hebben mascottes." Over de kansen van het eigen team is ze realistisch: "Die meiden van Amsterdam die trainen vijf keer in de week. We spelen vandaag ook zonder hars aan de bal waardoor die minder plakt. Zo spelen die dames daar altijd. We hopen gewoon dat het een mooie wedstrijd wordt voor de meiden en het publiek."

Trots

De strijd eindigde uiteindelijk in 17-37, VOC Amsterdam ging dus met een ruime zege naar huis. Toch was het een mooie wedstrijd, vindt aanvoerder Sanne de Wit van Geel-Zwart. "Ja heel gaaf, met zoveel publiek van overal en uit het dorp. En ik vond het gewoon een hele gave wedstrijd. We moesten als een team gaan spelen en dat hebben we ook gedaan. We zijn trots."