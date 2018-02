Gratis entree voor 'Dubbel D': Amsterdamse club biedt excuses aan voor opmerkelijk deurbeleid

AMSTERDAM - De Amsterdamse Club NYX biedt excuses aan voor het deurbeleid dat zij hanteerde op een evenement waarbij vrouwen met cupmaat 'Dubbel D' gratis naar binnen mochten. "Wij zijn ons er van bewust dat dergelijke uitingen momenteel niet meer door de beugel kunnen", post de club vandaag op Facebook.

In het Facebook evenement van SLEAZY, een feest dat maandelijks in Club NYX wordt gehouden, stond vermeld dat bezoekers met 'Dubbel D' geen entree hoefden te betalen. Voor alle andere bezoekers was de entreeprijs zeven euro.



Feministe Tessel ten Zweege schreef vandaag de verbazing van zich af in een column op Opzij.nl. Het deurbeleid was haar op het Facebookevent al opgevallen. "Grapje of niet, heel vreemd en ongepast", schrijft ze daarover.

Deurbeleid

Eenmaal bij de club aangekomen vroeg ze aan een medewerker hoe het deurbeleid daadwerkelijk in zijn werk ging. "Ze vertelden ons dat er buiten bij de deur een man stond die naar onze borsten zou kijken als we gratis naar binnen wilden. Wij reageerden hier verontwaardigd op en toen zei ze: 'Dat past bij het thema van het feestje, en dat is sexy'", tikt Ten Zweege op.



In het bericht van Ten Zweege is te lezen dat zij Club NYX op hun beleid heeft aangesproken, maar dat daar niet op werd gereageerd. Vandaag kwam Club NYX alsnog met een excuses.