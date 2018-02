Overleden vader Britt Dekker redde zes levens als donor: "Heel cool"

AMSTERDAM - Ze bracht het nieuws zelf, een kleine twee maanden terug, via Twitter naar buiten. Britt Dekker vertelde hoe haar vader in zijn bakkerij ten val was gekomen en aan de gevolgen was overleden. Nu blijkt dat haar vader zich kort voor zijn overlijden had laten registreren als donor en inmiddels zes levens heeft gered.

Dat zei Britt gisteravond in 'De Wereld Draait Door'. Ze zat daar om te praten over haar eigen Youtube-kanaal en haar carrière als amazone, maar tegen het einde van de uitzending kreeg het gesprek een emotionele wending. Als presentator Matthijs van Nieuwkerk over de orgaandonatie van haar overleden vader begint, raakt de Purmerendse zichtbaar geëmotioneerd.

"Ik weet niet of ik er heel goed over kan vertellen, want soms word ik wel verdrietig", vertelt Britt, vechtend tegen de tranen. Haar vader bleek zich kort voor zijn dood te hebben geregistreerd als donor. Toch moest Britt met haar familie een besluit nemen over de organen, omdat de registratie nog niet was verwerkt.

"Wij moesten beslissen of hij alles ging doneren, of alleen dat wat hij heel lang geleden al een keer had aangegeven", beschrijft ze de onwerkelijke scene in het ziekenhuis. "En wij dachten toen: 'We kunnen hem niet meer terugkrijgen, maar nu kan hij wel heel veel mensenlevens redden'. Wij waren heel verdrietig, maar in de rest van Nederland worden er dan allemaal familie's opgebeld van 'kom naar het ziekenhuis want je krijgt een nieuwe nier of nieuwe lever'."

Hoewel het verdriet om het verlies van haar vader nog altijd erg groot is, werkt de gedachte van de geredde levens wel troostend voor Britt. "We kregen later een brief dat hij inmiddels al zes levens heeft gered, dat vind ik wel heel cool", zegt ze.

Donorwet

In de weken dat er in de Eerste Kamer hard wordt gevochten voor de totstandkoming van de nieuwe donorwet, is Britt in in ieder geval overtuigd van het nut van die wet. "Ik vind die wet heel goed", zegt ze in het programma. "Als je niet wil dat je organen worden afgestaan, dan neem je toch even de moeite om dat briefje in te vullen?", voegt ze daar aan toe. "Iemand van 25 heeft nu de nier van mijn vader, je zal zelf maar een nieuwe nier nodig hebben", besluit ze krachtig.