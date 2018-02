Deel dit artikel:











Ernstig ongeluk in Amstelveen: scooterrijders in botsing Foto: Davey Photography/ Davey Baas Foto: Davey Photography/ Davey Baas Foto: Davey Photography/ Davey Baas

AMSTELVEEN - Bij een botsing tussen twee scooters op de Beneluxbaan in Amstelveen zijn vanavond twee personen gewond geraakt. Over de toestand van beide bestuurders is niets bekend.

Meerdere ambulances kwamen op het ongeluk af. De politie doet momenteel onderzoek op de plek van het ongeval. Beide scooters zijn zwaar beschadigd.