Ondernemers in het zonnetje tijdens Westfries Ondernemersgala Foto: NH Nieuws / Daphne Jacobson

HOORN - Ruim 900 mensen waren vanavond in schouwburg Het Park in Hoorn getuige van de uitreiking van de Westfriese ondernemersprijzen. Het gebeurde allemaal tijdens het jaarlijks Westfries Ondernemersgala. Onder het toeziend oog van enkele prominenten, tal van ondernemers en hun personeel werden de winnaars in het zonnetje gezet.

Uiteindelijk werden er drie prijzen uitgereikt. De grote prijs ging naar 'Proeftuin Zwaagdijk', een onderzoekscentrum voor de agrarische sector. Bij dit bedrijf worden oplossingen gezocht voor wereldvoedselvragen. Aan de prijs is een cheque van 5.000 euro verbonden. Naast de grote prijs werd ook een publieksprijs en een runner-up prijs vergeven. In die laatste categorie viel Soci-Com in de prijzen. Binnen dit bedrijf ligt de focus op een bijzondere missie. Zo werken er vooral mensen die om de een of andere reden moeite hebben om aan werk te komen. Soci-Com ondersteunt ze in de doorstroming naar een betaalde baan. De publieksprijs ging naar Dirk de Wit Mode uit Bovenkarspel, een winkel 'vol sfeer en mode en een superstrakke webshop', zo luidt het jury-commentaar.