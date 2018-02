Lage straffen geëist tegen kopschoppers: "Wat voor signaal geef je dan af?"

ZAANDAM - Tegen de hoofdverdachte van het mishandelen van Zaandammer Chris Wezel is een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie maanden jeugddetentie, geëist. De verdachte moet volgens het OM gestraft worden volgens het jeugdrecht. Drie andere verdachten komen er vanaf met een taakstraf en een boete. Dit tot grote teleurstelling van Chris en zijn familie.

Chris werd vorig jaar tijdens nieuwjaarsnacht door een groep jongen tegen de grond gewerkt en hard tegen zijn hoofd en lichaam getrapt. Hij hield er een gescheurde pees, een hersenschudding en een flinke hoofdwond aan over. Het had volgens zijn zus en advocate Anneke veel erger af kunnen lopen als omstanders hem niet te hulp waren geschoten. Juist daarom is ze niet te spreken over de geëiste straffen. "Wat voor signaal geef je dan af?", reageert Anneke na een lange zittingsdag tegenover NH Nieuws.

Alle verdachten waren ten tijde van de mishandeling in de leeftijd van 18 tot 20 jaar. Toch moet de hoofdverdachte volgens het OM worden berecht via het jeugdrecht. Hij zou een slechte jeugd hebben gehad. Hem is poging tot doodslag en openlijke geweldpleging ten laste gelegd. Met een paar maanden jeugddetentie zou zijn straf er alweer op zitten. Onbegrijpelijk, vindt Anneke. "Als je bijna iemand doodtrapt is dat blijkbaar je straf."

Twee verdachten betuigden vandaag spijt in de rechtszaal, maar de hoofdverdachte bleef volhouden dat hij niets fout heeft gedaan. "Terwijl op de beelden is te zien hoe hij Chris trapt, je hoort het hoofd gewoon kraken", zegt Anneke.

Over twee weken doet de rechter uitspraak in deze zaak. Anneke hoopt dat de rechter de hoofdverdachte alsnog via het volwassenstrafrecht zal berechten. "Ik hoop dat ze anders besluiten."