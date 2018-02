FC Volendam-trainer Salden: "Nog een wedstrijdje of vijftien dit vasthouden"

VOLENDAM - De opgelopen achterstand is enorm, maar de manier waarop FC Volendam aan de inhaalrace is begonnen, is indrukwekkend. Van alle Jupiler League-ploegen presteert het elftal van trainer Misha Salden momenteel het beste. Liefst 22 punten haalde FC Volendam uit de laatste negen wedstrijden.

Een maand of drie geleden stond de in het betaalde voetbal debuterende Salden nog laatste. Inmiddels is hij met FC Volendam opgeklommen naar plek veertien en staat de FC met negen punten uit drie duels bovenaan in de derde periode. De roep om het ontslag van de trainer is verstomd. Salden: "Dat is vaak het kromme van voetbal. Luis Pedro schiet hem er deze week binnenkant paal in. Heel vaak dit seizoen was het buitenkant paal. Dat dwing je af door keihard te blijven werken en positief te blijven. Laten we dit nog een wedstrijdje of vijftien vasthouden."

Vrijdagavond treft FC Volendam in Doetinchem De Graafschap. Salden kan over een vrijwel fitte selectie beschikken.

Lees ook: Schouten en Antwi terug in de basis bij FC Volendam

Je kunt het duel rechtstreeks op de radio volgen in NH Sport. Edward Dekker is de verslaggever op De Vijverberg. De aftrap is om 20.00 uur. NH Sport begint al om 19.00 uur.