Politiek Haarlem serveert komst Dolhuysbrug definitief af

HAARLEM - Voor de tweede keer in enkele jaren tijd is het plan voor een Dolhuysbrug in Haarlem politiek afgeserveerd. Het wandelpark bij de Bolwerken blijft groen, er komt geen extra fietsbrug van en naar het centrum en de raad gaat op zoek naar alternatieve oplossingen voor het toenemende fietsverkeer en knelpunten bij de Kennemerbrug.

In een debat tijdens een Meet Up voor de camera's van NH Nieuws werd vorige maand al duidelijk dat een kleine meerderheid van de politiek tegen de Dolhuysbrug is. De Actiepartij had daarin een sleutelrol. Die wilde een motie tegen de fietsbrug toen nog niet steunen en eerst een discussie vanavond afwachten. Die oppositiepartij vindt de onderbouwing van het bruggenplan nu 'volkomen onrealistisch' en schiet het plan af.

Voor de politiek is het ondertussen wel duidelijk dat er in Haarlem opnieuw geen draagvlak is te vinden voor de fietsoversteek over de Kloppersingel. Na de Actiepartij sprak ook de grootste collegepartij van Haarlem, D66 met 7 van de 39 zetels, zich uit tegen de brug.

Omwonenden en ondernemers

Ook GroenLinks, de partij van wethouder Cora-Yfke Sikkema, maakte een terugtrekkende beweging. GroenLinks wil een jaartje of vijf wachten, en eens goed praten met omwonenden en ondernemers in Haarlem-Noord. Maar nu hoeft die brug er niet per se te komen. Slechts één van de vier collegepartijen, de PvdA, is uitgesproken vóór de brug. De fractie van Jouw Haarlem stelde vanavond voor een stadsreferendum over de fietsbrug te houden.

Wethouder Sikkema benadrukte dat een extra fietsburg ervoor zorgt dat mensen meer de auto laten staan en de fiets zullen pakken. "Want anders slibt de stad nog meer dicht. Maar we kunnen in ieder geval de komende jaren vooruit met de huidige situatie. Ook zonder Dolhuysbrug." Zij gaat een alternatief uitwerken.

Verstoppertje spelen en voetballen

Tussen de voor- en tegenstanders sprak vanavond ook tiener Ben van Nieuwland de raad toe. Hij woont schuin tegenover museum Het Dolhuys en wil geen fietssnelweg voor de deur. "Ik spreek namens de kinderen. Wij spreken voor het park, het groen en het speelpark. Wij willen eendjes voeren, verstoppertje spelen, voetballen en picknicken. Laat de brug er niet komen." Hij oogstte applaus.

Wat voor sommige raadsleden de doorslag gaf om tegen het plan te zijn, was een ontdekking deze week van actiegroep 'Een Brug te Ver Haarlem'. De gemeente schermt met een schrikbarend getal van ruim 19.000 fietsers die over de Kennemerbrug gaan fietsen in 2030. Om onveilige situaties te voorkomen, wil het college óf de Kennemerbrug een flinke opknapbeurt geven óf de Dolhuysbrug aanleggen. De onderbouwing van dat getal kan of wil het stadhuis niet overdragen.

Actiegroep 'Een Brug te Ver Haarlem' viert nu feest. Het comité vindt dat een Dolhuysbrug een enorme aantasting zou zijn van het beschermde, cultuurhistorische stadsgezicht, dat er onveilige situaties zouden ontstaan, dat er parkeerplaatsen verdwijnen en dat kinderen niet meer zouden kunnen spelen.