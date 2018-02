Van den Brom: "De nood was best hoog"

ZAANSTAD - De training donderdag op het AFAS Trainingscomplex stond vooral in het teken van herstel. AZ speelde woensdagavond nog tegen FC Twente (0-4 winst), maar tijdens de terugreis vanuit Enschede was de blik alweer gericht op VVV Venlo. "De medische staf is in de bus gelijk begonnen met behandelen, om hopelijk iedereen fit te krijgen voor zaterdag."

Thomas Ouwejan en Guus Til vielen tegen de Tukkers uit met lichte blessures. De medische staf ontfermden zich tijdens de terugweg gelijk over de twee belangrijke basiskrachten. Van den Brom maakte zich woensdagavond zorgen of hij beide spelers zaterdag tegen VVV weer kan inzetten. "Die zorg is er nog steeds", zegt de coach een dag na de wedstrijd, "uiteindelijk krijg ik daar na de laatste training duidelijkheid over."

Joris van Overeem

Verrassend in Enschede was dat Joris van Overeem als linksbuiten in de basis begon. De balvaste speler kreeg namelijk in de winterstop van zijn trainer te horen dat hij niet meer wordt ingezet als linksbuiten, maar zich moet richten op het middenveld. Dat is ook de linie waar Van Overeem het liefst staat, alleen is daar de nodige concurrentie. Een dag na de overwinning geeft Van den Brom uitleg. "Het was in die zin verrassend, omdat ik Van Overeem had duidelijk gemaakt dat hij zich moet richten op het middenveld. We hebben Idrissi gehaald en Helmer maakt een fantastische ontwikkeling door, maar die zijn allebei geblesseerd. Ja, dan kom je toch weer terug bij Van Overeem. Ik heb hem even apart genomen en hem vertelt dat de nood best hoog is. Dit komt ook doordat Seuntjens afgelopen zondag tegen Roda JC niet heel goed speelde. We weten dat Van Overeem en Seuntjens daar allebei kunnen spelen, maar dat anders invullen dan Idrissi en Helmer. Dat is dan de afweging."

VVV Venlo

Eerder dit seizoen in Noord-Limburg won AZ pas in de slotfase van VVV, 0-2. De promovendus doet het ondanks die nederlaag opvallend goed in de Eredivisie met een prima plek in de middenmoot. "Stugge ploeg, veel lengte en fysiek. Ze spelen opportunistisch. Zo spelen ze tegen Feyenoord (1-0 winst) een fantastische wedstrijd, alleen kunnen ze daar geen vervolg aan geven tegen Willem II (3-0 verlies) woensdagavond. Ik denk dat Maurice Steyn gek daarvan wordt."

Het duel AZ - VVV Venlo begint zaterdag om 20.45 uur en is live te volgen via NH Sport op de radio.