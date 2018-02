16-jarige Hilversummer componeert stuk voor Wie is de Mol

HILVERSUM - Het zal op 16-jarige leeftijd maar al op je cv staan, het componeren van een pianostuk voor het televisieprogramma Wie is de Mol. Het is Connor van Reenen uit Hilversum gelukt.

Op 10-jarige leeftijd kwam Connor erachter dat hij een aardig stukje kon spelen op de piano. "Wij hadden een keyboard thuis staan en ik begon daar een beetje op te pingelen. Op een gegeven moment begon ik zelf stukken te schrijven en we kwamen erachter dat ik er aanleg voor had en dat daar mijn talent ligt. Inmiddels heb ik al zo'n vier stukken gecomponeerd."

Wie is de Mol

Een van de pianostukken van Connor is dit jaar te horen in de eerste aflevering van het televisieprogramma Wie is de Mol. De bal is gaan rollen, toen de vader van een jongen op school Connor hoorde spelen bij een muziekuitvoering. De vader is regisseur bij het programma en was erg enthousiast. Hij heeft het pianostuk dan ook gebruikt in de eerste aflevering van het beroemde programma. "Dat was zo vet, echt bizar. Ik zat thuis op de bank met mijn moeder en broer en op een gegeven moment, aan het einde van het programma als Ron naar huis gaat, hoorde ik mijn muziek. Dat was echt bizar. Je weet dat er miljoenen mensen naar kijken."



Connor speelt nu zo'n twee uur piano per dag. "Als ergens een piano staat, dan ga ik er op spelen." Ook op school speelt hij graag een deuntje, zelfs zo vaak dat zijn muziekdocent er soms gek van wordt. "Vaak sta ik in de pauze voor de deur van de muziekklas en vraag ik aan de docent of ik op de piano mag spelen. Zeker toen we thuis alleen nog een keyboard hadden staan, wilde ik dat elke pauze."

Grote dromen

Voor Connor houdt het wat hem betreft niet op bij Wie is de Mol. Hij wil uiteindelijk componist worden voor de media en filmmuziek maken voor grote filmproducties. "Het lijk me echt vet om aan iedereen mijn muziek te laten horen."