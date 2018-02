Deel dit artikel:











Zwaag maakt zich op voor carnaval: "Mij zie je alleen maar lachen" Foto: NH

ZWAAG - Het is bijna tijd voor het grootste feest van het jaar; carnaval. En dat is duidelijk te zien in Zwaag. Overal wapperen vlaggetjes en ook prins carnaval en zijn hofdames zijn in opperbeste stemming. "We gaan vijf scholen bezoeken en dan begint het eigenlijk al een beetje", vertelt Co Bransen. "Mij zie je alleen maar lachen de komende dagen."

Zaterdagmiddag is de grote optocht in het dorp waar zo'n 50.000 mensen op af komen. De meeste praalwagens die meerijden zijn zo goed als af, hoewel de kou niet echt een positieve invloed heeft op het werk. "De verf droogt niet zo goed, dus daar maak ik me wel een beetje zorgen over", vertelt een van bouwers aan NH Nieuws. Bransen die dit jaar prins carnaval mag zijn, vindt het een hele eer dat hij dit jaar deze prominente rol op zich mag nemen. "Ja, ik zou willen zeggen tegen iedereen die gevraagd wordt, gewoon doen! Niet over de gevolgen nadenken, het komt allemaal goed." Zaterdagmiddag om 13.00 uur begint de jaarlijkse optocht en die zal ook te zien zijn bij NH Events.